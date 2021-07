L'esorcista: nuova trilogia in arrivo con una delle interpreti originali

News Cinema

Non sarà solo uno il sequel dell'Esorcista diretto da David Gordon Green, ma una trilogia da 400 milioni di dollari realizzata dalla Universal, Blumhouse e Morgan Creek anche per lo streaming su Peacock. Nel cast Leslie Odom Jr. e un grande nome dell'originale.

Nonostante gli infelici risultati dei vari sequel e prequel cinematografici, il titolo L'Esorcista è ancora bankable, come direbbero gli Americani, ovvero redditizio. Dopo la serie tv e l'annunciato nuovo sequel (dopo quello di John Boorman del 1977) del film di William Friedkin, che sarà diretto da David Gordon Green (la cui rilettura di Halloween - parere personale - non ci ha proprio convinto), arriva ora la notizia che, come successo col film di Carpenter, anche in questo caso Universal e Blumhouse realizzeranno una trilogia, investendoci ben 400 milioni di dollari, con la previsione che alcuni film andranno, in America, direttamente sul canale streaming della Universal, Peacock.

Il vero colpo di scena è che, analogamente a Jamie Lee Curtis tornata per Halloween, Ellen Burstyn, che oggi ha 88 anni e che nel 1974 venne candidata all'Oscar per il ruolo della madre di Regan, Chris McNeill, tornerà a ricoprire la parte, in un sequel che si svolgerà ovviamente quasi 50 anni dopo il capostipite. Già scritturato è anche Leslie Odom Jr., candidato all'Oscar quest'anno per One Night in Miami. Nel film sarà un personaggio la cui figlia è vittima di possessione demoniaca e che rintraccia perciò Chris McNeill. Di Linda Blair, al momento, non si parla.

Il primo film uscirà al cinema il 13 ottobre 2021, gli altri come dicevamo potrebbero andare direttamente su Peacock. Questa la dichiarazione di Jason Blum in proposito:

La Blumhoise ha già sperimentato un'incredibile collaborazione con il team Universal e sono grato a Donna Langley e Jimmy Horowitz per aver creduto nella visione di David del film. Si sono impegnati a farlo uscire al cinema e ad offrire al pubblico dello streaming un elettrizzante franchise come L'Esorcista anche su Peacock. Sono grato a David Robinson e alla fantastica squadra della Morgan Creek per lavorare su questa serie leggendaria.

Di sicuro, data la sicurezza con cui è disposto a mettere le mani sui classici della storia dell'horror, se non del cinema tout court, David Gordon Green passerà alla storia come uno dei registi più coraggiosi di sempre... Intanto il suo Halloween Kills verrà presentato alla Mostra del cinema di Venezia, prima di concludere questa prima trilogia con Halloween Ends.