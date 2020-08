L'esorcista: in arrivo un reboot cinematografico?

News Cinema

Dopo la serie tv, la Morgan Creek vorrebbe riportare al cinema in una nuova veste il capolavoro di William Friedkin, nonostante le infelici esperienze dei tentativi passati.

L'esorcista è uno dei film più iconici degli anni Settanta ed ha resistito al passare del tempo, nonostante il rimaneggiamento effettuato dal regista William Friedkin nel 2000 - con la cosiddetta versione integrale - di quella uscita all'epoca in sala e l'invasione pluridecennale sugli schermi dell'orrore di emuli meno ispirati e più superficiali, tanto da apparire ancora in vetta alle puntuali classifiche dei film più paurosi di sempre e da esser stato oggetto di recente di un nuovo documentario (Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist).

In un articolo sui vari progetti tv, Deadline menziona di passaggio che la Morgan Creek avrebbe in programma "un reboot cinematografico dell'Esorcista per il 2021". Ora, questo solleva una serie di questioni su diritti e tipo di trattamento da fare nel caso sull'argomento. Ci risulta che sul film di Friedkin sia ancora la Warner a poter dire l'ultima parola e in questo senso, per fortuna, l'originale è intoccabile.

Ad ogni modo le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, come dimostra l'infelicissima esperienza del prequel girato a Cinecittà e poi diventato due film: L'esorcista: La Genesi di Renny Harlin e Dominion: Prequel to the Exorcist di Paul Schrader, che non ha neanche conosciuti gli onori della sala cinematografica.

La serie tv della Fox ispirata al film, pur lodata dalla critica, è stata cancellata dopo due stagioni. Per riportare L'esorcista al cinema, oggi, più che per altri film, è necessaria un'idea davvero forte. Staremo a vedere.