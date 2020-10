L'esorcista: il trailer del documentario Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist

News Cinema

Nel documentario Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist, il regista americano torna a parlare del suo film più celebre e controverso, il leggendario L'esorcista. Del film, che in America è stato acquistato per lo streaming da Shudder, è appena uscito il trailer.

Chi, come la sottoscritta, ha avuto l'occasione (e la fortuna e il privilegio) di parlare a lungo e più volte con William Friedkin e di sentirlo analizzare i suoi film, sa quanto sia affascinante ascoltarlo. Non possiamo dunque che rallegrarci per il fatto che il regista abbia deciso di condividere col mondo la sua visione del film più duraturo, denso, di culto e controverso che ha realizzato, ovvero L'esorcista, che lui considera non un horror ma un film sul "mistero della fede".

È infatti lui stesso a decostruire la creazione e la lavorazione dietro al film tratto dal romanzo di William Peter Blatty, nel documentario di Alexandre O. Philippe intitolato Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist, che ha girato per vari festival prima di sbarcare sul canale horror streaming americano Shudder il prossimo 19 novembre.



Con l'occasione, è stato duffuso anche un breve trailer, che vi mostriamo. Notiamo che quando parla del finale, Friedkin si riferisce ovviamente a quello della versione uscita nei cinema nel 1973 (in Italia nel 1974) e non alla cosiddetta "versione integrale" tornata in sala nel 2000, su cui abbiamo sempre avuto diversi dubbi.