L'esorcista e gli altri: cinque film horror in streaming dedicati al tema della possessione demoniaca

Abbiamo scelto cinque film dell'orrore in streaming per passare una serata all'insegna del brivido

Nella storia del cinema horror il filone della possessione demoniaca rappresenta un percorso a parte, costellato di grandi lungometraggi non soltanto di genere ma in alcuni casi reputabili opere d’arte a tutto tondo. Il momento spartiacque è stato ovviamente L’esorcista di William Friedkin, film che è improprio catalogare come semplice film dell’orrore in quanto capace da solo di definire un’epoca di cinema. Primo horror a essere candidato all’Oscar come miglior film (perse ingiustamente a favore de La stangata), maggiore incasso della storia del cinema americano per due anni (poi arrivò Lo squalo di Steven Spielberg), un’eco mediatica senza precedenti e la forza di sedimentarsi in maniera indelebile nell’immaginario collettivo. Ogni singolo film sulla possessione che è succeduto a L’esorcista ha dovuto confrontarsi con esso, ma ciò non significa che dopo il capolavoro di Friedkin non siano stati realizzati altri ottimi film sul tema, tutt'altro. Eccovi i nostri film in streaming preferiti:

L'esorcista

La casa

Demoni

L'evocazione - The Conjuring

Liberaci dal male

L’esorcista (1973)

L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Perché il capolavoro di Friedkin è ancora oggi così terrificante? I motivi sono molteplici: prima di tutto ha rappresentato come nessun altro il senso di negazione di ogni logica che l’horror presuppone. L’innocenza negata a Regan MacNeil è messa in scena in maniera radicale, ineluttabile. In secondo luogo L’esorcista è un film profondamente realista nella costruzione narrativa e nella confezione, impreziosita dalla grandiosa fotografia del maestro Owen Roizman. In poche parole è l’horror perfetto, che lavora sull’inconscio così come colpisce a livello di pura visione. Non ci saranno altri film come questo. Disponibile su Chili, Infinity, Apple Itunes.

La casa (1981)

Il cult-movie di Sam Raimi a quasi quarant’anni dalla sua realizzazione rappresenta la libertà, la voglia di divertirsi, lo spirito iconoclasta che solo l’horror sa produrre. La casa è una giostra iperbolica dove ogni elemento concorre a uno spettacolo di impressionante coerenza interna: il gore abbraccia la commedia che abbraccia il cinema indipendente che abbraccia il genere ecc. ecc., fino al compimento di un gioiello epocale così come lo sono i due altri capitoli diretti sempre da Raimi. E anche il remake di qualche anno fa non è affatto male, fidatevi...Disponibile su Rakuten TV, Chili.

Demoni (1985)

Abbiamo voluto inserire (con un pizzico d’orgoglio patriottico) il pop-corn movie di Lamberto Bava perché all’epoca ha rappresentato un film-evento, capace di spingere il confine dell’horror italiano grazie soprattutto ai magnifici trucchi di Sergio Stivaletti. Demoni spaventa, ripugna, possiede un’anima meta-cinematografica assolutamente spassosa e garantisce allo spettatore uno spettacolo leggero e frizzante. Ad averne avuti come questo di horror da inserire nel mercato nostrano...Disponibile su Apple Itunes.

L’evocazione - The Conjuring (2013)

L'evocazione - The Conjuring: Il nuovo trailer italiano - HD

Se c'è una cosa che il regista James Wan sa fare davvero bene è creare ambienti e setting capaci di incutere nello spettatore il necessario senso di disagio per sctaenare poi l’orrore. The Conjuring sfrutta al meglio tale opportunità grazie a scenografie e costumi d’epoca magnificamente orchestrati. Il risultato è un film di intrattenimento che possiede una sua anima precisa, personale. A impreziosire il prodotto poi la presenza di una regina del genere come Lili Taylor, indimenticabile protagonista di The Addiction di Abel Ferrara, uno dei vampire-movie più disturbanti di sempre. Disponibile su Chili, Infinity, TIMVision, Amazon Prime Video.

Liberaci dal male (2014)

Liberaci dal male: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Avremmo potuto scegliere l’altro film diretto da Scott Derrickson The Exorcism of Emily Rose, che qualche anno prima ebbe maggior successo di questo. Eppure Liberaci dal male possiede un suo fascino autunnale e inquietante, immerso in un’atmosfera piovosa e opprimente. Primo film a essere realmente girato nel Bronx dopo decenni, l’horror si mescola con armonia al poliziesco creando un ibrido ipnotico, oltre che ovviamente spaventoso. Un film sentito, intelligente, ben orchestrato per spaventare nel profondo, non soltanto in superficie. Da rivedere e rivalutare, lo merita sul serio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sul tema della possessione demoniaca, o presunta tale, avremmo voluto inserire nella nostra lista il notevolissimo Requiem, film tedesco che nel 2002 regalò l’Orso d’Argento alla bravissima protagonista Sandra Hüller. Un film angosciante che mette in scena l’oppressione sociale, religiosa, culturale a cui una ragazza senza l’adeguata forza psicologica per sopportarli deve andare incontro. Un film durissimo e straziante. Peccato davvero non sia disponibile in streaming in Italia.