L'eroe di Dungeons & Dragons sarà Chris Pine!

Chris Pine in trattative per interpretare l'eroe protagonista del film tratto dal popolarissimo gioco Dungeons & Dragons. Dirige il duo di Game Night.

Sono ormai anni che si parla di riportare al cinema il leggendario gioco da tavolo fantasy Dungeons & Dragons, dopo la non felicissima trasposizione del 2002. Da tempo i diritti sono passati dalla Warner alla Paramount (con Hasbro e eOne), che ha accelerato il processo scritturando i registi di Game Night, Jonathan Goldstein e John Francis Daley, e adesso finalmente il protagonista. In trattative per il ruolo c'è infatti Chris Pine, anche se speriamo che l'attore più fanatico del gioco, Joe Manganiello, che l'anno scorso a Lucca Comics & Games si è impegnato nei relativi tornei, trovi un posto nel cast, se non altro per la sua fedeltà al mondo di D&D.

La sceneggiatura del nuovo Dungeons & Dragons è scritta dagli stessi registi, a partire da una stesura di Michael Gilio. La storia di questa nuova versione è lunga e complessa. A un certo punto il protagonista avrebbe dovuto essere Ansel Elgort e il regista Rob Letterman, poi sostituito da Chris McKay prima di arrivare agli attuali. Stavolta però sembra che siamo sulla strada giusta.

Intanto, prima di vederlo immerso nelle atmosfere fantasy di Dungeons & Dragons, rivedremo l'ex capitano Kirk, Chris Pine, in Wonder Woman 1984 con Gal Gadot. Al momento l'attore è impegnato nel nuovo film di Olivia Wilde, Don't Worry Darling, con Florence Pugh e Harry Styles.