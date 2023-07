L'Edera International Film Festival di Treviso al via con la quinta edizione

News Cinema

Dal 2 al 5 agosto si svolge a Treviso il tradizionale appuntamento cinefilo con l'Edera Film Festival. In chiusura l'anteprima di Inmusclâ, nuovo film del regista veneto Michele Pastrello.

La 5^ edizione dell’Edera Film Festival è alle porte: in programma dal 2 al 5 agosto 2023 presso il Cinema Edera di Treviso, cuore pulsante del festival e vero e proprio laboratorio di scambio e contaminazioni artistiche, l’Edera Film Festival torna anche quest’estate a dare voce ai giovani talenti, alle loro storie e ai loro racconti. Saranno presentati in concorso oltre 40 film, realizzati da registi under 35: 15 cortometraggi, 8 documentari, 6 lungometraggi nelle categorie tradizionali, accanto ai quali si aggiunge un nuovo spazio competitivo, novità della quinta edizione, interamente dedicato alle produzioni audiovisive realizzate nel Triveneto: Focus Nordest, in cui confluiranno 12 cortometraggi in concorso. Trasformandosi sempre più in vetrina per i registi emergenti del territorio, l’Edera Film Festival garantisce un’ulteriore occasione di visibilità grazie alla proiezione di 7 opere fuori concorso, tra cortometraggi e documentari, che precederanno la cerimonia di premiazione del 5 agosto: Canadà, di Paola Luciani; Corrispondenze, di Marco Zuin; Dove nuotano i caprioli, di Maria Conte; Evocator, di Francesco Gozzo; Inmuscla (Ugni mal nol a scrupol da tornà) di Michele Pastrello; Paura fuori, realizzato dagli studenti del progetto “Finestre sul mondo: laboratorio, cinema, territorio”. Custodi di Marco Rossitti, sarà invece presentato nella serata inaugurale del festival. Il programma completo dell'EFF lo trovate sul sito ufficiale della manifestazione all'indirizzo www.ederafilmfestival.it, ma noi vogliamo parlarvi di un film in particolare: Inmusclâ di Michele Pastrello, di cui vedete in foto la protagonista Lorena Trevisan.

Inmusclâ (Ugni mal nol a scrupol da tornà di Michele Pastrello

Il 5 agosto, l'opera di chiusura del 5° Edera International Film Festival, che si svolgerà dal 02 al 05 agosto al multisala Edera di Treviso), sarà la première del film Inmusclâ di Michele Pastrello, nella sezione Out of Competition. Già regista vincitore dell’OpenFestival 2023, oltre che in passato del Tohorror, del PesarHorrorFest e premio della giuria al Tucsia, Pastrello si cimenta con un mediometraggio onirico con venature thriller. Il film è stato girato tutto in esterni in autunno e in inverno nei paesaggi innevati della Valcellina friulana in lingua clautana, una peculiare variante della lingua friulana, ancora parlata nel suggestivo comune montano di Claut. Inmusclâ (Ugni mâl nol à scrupol da tornâ), questo il titolo esteso e in friulano, è un viaggio interiore che rimanda all’inconscio: "La storia che abbiamo messo in scena è quella di un viaggio in degli scenari tanto ammalianti quanto aspri" racconta il regista “Un peregrinaggio misterioso e conturbante in cui una donna si perde in un ambiente naturale glaciale che da un lato la sovrasta ma dall’altro, paradossalmente, le appartiene. La natura diventa quindi un paesaggio mentale. Ringrazio la direzione artistica dell’Edera Film Festival per aver scelto di ospitare questo mio audace film, oltre ad avermi anche invitato in giuria del festival stesso".

Girato tra la natura montana affascinante di Claut (Lesis), Barcis (il lago e ValPentina), Ravedi e Andreis(Susaibes), il film è accompagnato dalla suggestiva voce narrante di Bianca Borsatti, poetessa clautana classe 1941, già vincitrice del premio letterario Giuseppe Malattia della Vallata per le sue poesie in prosa friulano-clautana. A completare il cast attoriale sono la protagonista Lorena Trevisan e l’interprete Leonardo Benetazzo. Il mediometraggio di Pastrello ha ottenuto il patrocinio di Arlef (Agenzia Regionale delle lingua friulana), della Società Filologica Friulana oltre che quello dei comuni di Cluat, Barcis e Scorzè. Nel prossimo inverno Inmusclâ sarà distribuito da Emerafilm e approderà sulle piattaforme digitali italiane ed estere. Per ulteriori informazioni sul film si può visitare il sito www.inmuscla-ilfilm.it/ .