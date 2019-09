L'autore di Rambo (il romanzo) dice la sua su Rambo Last Blood: "È un pasticcio"

News Cinema

Lo scrittore David Morrell su Twitter esprime il suo disappunto per il film con Sylvester Stallone.

Associato istintivamente da tutti alla figura di Sylvester Stallone come l'altro suo alter ego cinematografico oltre a Rocky, il personaggio di John Rambo è in realtà uscito dalla penna dello scrittore di origine canadese David Morrell.

Oggi 76enne, Morrell pubblicò il suo romanzo d'esordio First Blood a 29 anni nel 1972, il quale dieci anni più tardi divenne il film che conosciamo bene con Sylvester Stallone diretto da Ted Kotcheff. Quello fu il primo film, il migliore di una saga che ha sempre riconosciuto in ogni episodio il credito a Morrell per aver creato il personaggio.

Oggi però, con l'uscita in sala del quinto capitolo Rambo: Last Blood, l'autore è deluso e lo manifesta su twitter: "È un pasticcio, sono imbarazzato per avere il mio nome associato al film". Morrell si dice d'accordo con le recensioni negative, come si può leggere sul suo tweet sotto riportato.





I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h — _DavidMorrell (@_DavidMorrell) 20 settembre 2019