L'autore di Akira Katsuhiro Ôtomo dirigerà Orbital Era

News Cinema

Un nuovo film di fantascienza per il creatore di manga e anime, neo membro dell'Academy, che ha annunciato anche una nuova versione di Akira e la retrospettiva completa dei suoi lavori.

Mentre si aspetta per il maggio del 2021 la versione di Akira in live action, diretta da Taika Waititi, la buona notizia è che il suo creatore, nonché regista del relativo anime, Katsuhiro Ôtomo, sta per realizzare un altro film di fantascienza, intitolato Orbital Era.

Recentemente ammesso tra i membri dell'Academy, il maestro giapponese, che ha diretto anche Steamboy, si prepara dunque a dirigere il suo nuovo film, ambientato in un prossimo futuro. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso Ôtomo all'Anime Expo di Los Angeles. Sua sarà la sceneggiatura, suoi i disegni e la regia di una storia che si svolgerà in una colonia spaziale in costruzione e seguirà "le vite di alcuni ragazzi che sopravvivono in questo particolare ambiente e società, mentre vengono travolte dal destino", secondo Variety. Ôtomo ha dichiarato in proposito: "La realtà trovata nel futuro dell'umanità sarà descritta dal loro punto di vista".

Non sono stati resi noti altri dettagli, se non che Ôtomo realizzerà anche un'altra serie di Akira (in America il manga ha vinto nel 2002 il prestigioso Eisner Award) e pubblicherà con la Kōdansha un'edizione retrospettiva completa dei suoi lavori in ordine cronologico, dal 1971 a oggi, e sarà pubblicata in giapponese e in varie edizioni internazionali.