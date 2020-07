L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone

News Cinema

L'Assemblea Capitolina ha votato all'unanimità una mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi a intitolare Auditorium Parco della Musica al grande compositore scomparso il 6 luglio scorso.

L'Auditorium Parco della Musica verrà intitolato a Ennio Morricone, il grande compositore scomparso il 6 luglio scorso.

È stata votata all'unanimità dall''Assemblea Capitolina, nel corso di una seduta straordinaria che si è aperta con le note del 'Tema di Deborah' tratto dalla colonna sonora di C'era una volta in America eseguito in Aula Giulio Cesare dall'orchestra di Santa Cecilia diretta dal figlio di Ennio, Andrea, una mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi a intitolare il polo musicale progettato da Renzo Piano all'artista e ad avviare l'iter amministrativo per dedicare a Morricone una strada di Roma.

"Oggi siamo di fronte alla sua famiglia per dedicargli uno dei luoghi di eccellenza della musica a Roma. Sono certa che questa dedica amorevole sia pienamente condivisa dai nostri concittadini", ha detto la sindaca Virginia Raggi.

"C'e stato un moto unanime di tutte le forze politiche per questo atto necessario e indispensabile per ricordare questa straordinaria figura, autore di musiche leggendarie", ha detto il presidente Marcello De Vito.

"L'Auditorium era casa sua, siamo rimasti veramente impressionati dalla velocità e dalla spontaneità con cui è stata presa la decisione di dedicarglielo", ha commentato Marco Morricone, figlio di Ennio, parlando in aula Giulio Cesare prima della votazione del Consiglio.

Molti gli ospiti presenti in Aula Giulio Cesare che hanno preso la parola per ricordare il compositore: dal regista Giuseppe Tornatore al compositore Nicola Piovani, dall’avvocato Giorgio Assumma al dg Siae Gaetano Blandini. Non era presente in aula, invece, la moglie di Morricone, Maria Travia.

"Intitolargli l'Auditorium rilancerà ancora di più il prestigio del Parco della Musica e forse servirà a connotare Roma ancora di più per quello che deve essere: una città di bellezza, grandiosità e intelligenza. Lui amava i silenzi,diceva che è nelle pause che si apprezza la musica. Ma quello di adesso è troppo lungo. Chissa', forse si tratta di un suo ennesimo esperimento musicale", ha detto commosso Giuseppe Tornatore, che ha annunciato che entro fine anno sarà pronto un documentario dedicato al maestro.

Al termine della seduta la sindaca di Roma Virginia Raggi ha dato, a sorpresa, la parola a Renato Zero, amico della famiglia: "Ringrazio la famiglia Morricone per avermi permesso di far parte di questa romanità. Ringrazio Maria che è presente in tutte le partiture di Ennio. La musica vuole dedizione, vuole sacrificio, vuole la nostra totale disponibilità. Ennio, dovunque sei, Renato ti amerà sempre. Renato piangerà ogni volta che sentirà le tue note. E ti prego: non lasciarci".

La seduta si è poi conclusa con l'esecuzione di "Mission".