L'attore francese Gaspard Ulliel muore in un incidente di sci

L'attore francese Gaspard Ulliel, 37 anni, è deceduto poco fa in un ospedale della Savoia a seguito di un grave incidente di sci.

L'attore francese Gaspard Ulliel è morto oggi a seguito delle gravi ferite riportate ieri in un incidente sugli sci a La Rosière in Savoia. La tragica notizia è stata comunicata dalla famiglia dell'attore 37 enne all'agenzia France Press.

Nel pomeriggio di ieri, 18 gennaio, Gaspard Ulliel era stato trasportato d'urgenza in elicottero al policlinico universitario di Grenoble dopo una violenta collisione con un altro sciatore all'incrocio di due piste blu, come riportato dal portavoce della stazione sciistica. Le condizioni dell'attore erano subito sembrate gravissime. Un'inchiesta sull'incidente è stata aperta.

Il cinema francese è sconvolto da questa terribile notizia, proprio mentre viene annunciato in primo piano nella prossima edizione della Berlinale, e a poche ore dalla conclusione delle giornate in cui si presentano i film transalpini in uscita nel mondo nell'anno che verrà, oltre ai risultati sempre lusinghieri in quello appena trascorso, nonostante la crisi per la pandemia.

Gaspard Ulliel era nato alle porte di Parigi nel 1984, figlio di una stilista. A 11 anni debutta al cinema al fianco di Sandrine Bonnaire. Dopo alcune esperienze da ragazzo, i primi ruoli significativi arrivano a inizio secolo, ne Il patto dei lupi, in Baciate chi vi pare di Michel Blan e soprattutto nel film Anime erranti di André Techinè, che lo consacra come volto tormentato e dirompente del nuovo cinema francese. Nel 2005 arriva il Premio César come promessa maschile (alla terza candidatura) per Una lunga domenica di passioni di Jean-Pierre Jeunet, al fianco di Audrey Tatou e Marion Cotillard.

I due ruoli più fortunati sono stati sicuramente quello di Yves Saint Laurent nel notevole biopic di Bertrand Bonello, per cui venne nominato come attore protagonista ai César e di uno scrittore che torna nel suo paese per rivedere i familiari e annunciare la sua morte imminente per malattia, in È solo la fine del mondo di Xavier Dolan, per cui vince un altro César nel 2017. Si era affacciato anche a Hollywood, con il poco fortunato Hannibal Lecter - Le origini del male e recentemente nella serie telesivia della Marvel, Moon Knight, in onda a fine marzo 2022 su Disney+. Ha affiancato a quella di attore anche una carriera di successo come modello. Aveva un bambino di soli 5 anni, Orso, nato dalla relazione con la compagna, la modella Gaëlle Pietri.