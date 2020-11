L’attacco terroristico al Bataclan diventa un film, la storia vera di una coppia di sopravvissuti spagnoli

News Cinema

Sono passati ormai cinque anni dalla notte del 13 novembre 2015, quando Parigi fu sconvolta da una serie di attentati terroristici senza precedenti. Il più sanguinoso e simbolico, quello contro la sala da concerto del Bataclan è al centro ora di un film, Un año, una noche, ispirato al libro autobiografico dello spagnolo Ramon Gonzalez, Paz, amor y Death Metal, che era presente quella sera al concerto degli Eagles of Death Metal.

Il protagonista di questa produzione europea, in cui è appena salito a bordo anche il colosso Studiocanal, sarà l’ottimo protagonista di 120 battiti al minuto, Nahuel Pérez Biscayart, mentre la regia sarà di Isaki Lacuesta.

Ispirato in buona parte dal libro autobiografico di Gonzalez, racconta l’attacco al Bataclan ma si concentra anche su come un giovane spagnolo e la sua fidanzata argentina, due sopravvissuti, hanno cercato di combattere contro il trauma psicologico di quella terribile nottata. “È un film positivo su come l’amore può far superare il terrore”, secondo uno dei produttori, Ramon Campos.