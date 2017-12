L'assoluto presente: due clip in anteprima del film al cinema dal 15 dicembre

L'assoluto presente di Fabio Martina, al cinema dal 15 dicembre, è un dramma dalle tinte thriller ambientato ai giorni nostri. Il film ispirato a un violento fatto di cronaca accaduto a Verona nel 2007, ed è suddiviso in tre episodi per spiegare ciò che è avvenuto prima e dopo il fatto secondo i diversi punti di vista dei protagonisti (Riccardino, Giovanni e Cosimo).



Distribuito da Lo Scrittoio con Circonvalla film, L'assoluto presente porta per la prima volta sul grande schermo i giovani protagonisti, tutti provenienti dall'ambiente teatrale: Yuri Casagrande (Cosimo), Gil Giuliani (Giovanni), Claudia Veronesi (Riccardino) e Francesca Tripladi (Laura). Insieme a loro ci sono anche Marco Foschi, Federica Francassi e Bebo Storti, attori teatrali e cinematografici dalla lunga carriera. Nella clip, che vi presentiamo in anteprima, potete vedere un assaggio della collaborazione tra gli attori: Yuri Casagrande al fianco di Marco Foschi.





Dichiarazione d'intenti dell'opera, il titolo riprende le parole del filosofo e accademico italiano Umberto Galimberti, intervistato dal regista nel 2014: "I giovani vivono l'assoluto presente e il futuro non lo vogliono vedere minimamente, perché hanno paura dell'imprevedibile, del precariato, dell'insignificanza sociale". In questa seconda clip esclusiva compare per un cameo proprio Umberto Galimberti, nei panni di un severo professore universitario.





Ecco maggiori informazioni sulla programmazione del film: A Milano il film sarà proiettato allo Spazio Oberdan venerdì 15 dicembre (ore 21.15), dove il regista e il cast saranno presenti in sala per un incontro con il pubblico. Sabato 16 dicembre (ore 17.15). Domenica 17 dicembre (ore 21.15). Martedì 19 dicembre (alle ore 18.45). Mercoledì 20 dicembre (ore 21.15), venerdì 22 dicembre (ore 19). Sabato 23 dicembre (21.15). Domenica 24 dicembre (ore 18.30). Martedì 26 dicembre (ore21.15). Sabato 30 dicembre (ore 17). Lunedì 1 gennaio (ore 21.15) e giovedì 4 gennaio alle ore 19. Mercoledì 20 dicembre, al termine della proiezione, intervento di Cristina Saottini del Centro Milanese di Psicoanalisi "Cesare Musatti".