L'assistente della star: in una esclusiva featurette Tracie Ellis Ross ci presenta Grace Davis

La commedia romantica e musicale di Nisha Ganatra L'assistente della star, con Dakota Johnson, Tracie Ellis Ross e Ice Cube arriverà al cinema il 26 giugno.

Arriverà sia al cinema che in streaming il prossimo 26 giugno, distribuita da Universal Pictures, la commedia romantica e musicale L'assistente della star, diretta dalla regista canadese Nisha Ganatra e interpretata nei ruoli principali da Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross e Ice Cube. Del film vi proponiamo una featurette in esclusiva in cui Ross, che interpreta Grace Davis, una grande artista di fama internazionale, ci racconta com'è stato trasformarsi in esperta cantante appositamente per il film.



L'assistente della star: Video Featurette - HD

Vederla è anche l'occasione per il pubblico italiano di conoscere meglio un'attrice che ha all'attivo molti ruoli televisivi, ha vinto nel 2017 il Golden Globe per Black-ish e dal 2016 al 2018 è stata candidata tre volte ai Primetime Emmy per la stessa serie.

Maggie (Dakota Johnson) è una giovane aspirante produttrice musicale che lavora come assistente personale per Grace Davis (Tracee Ellis Ross), grande artista di fama internazionale. Maggie è sovraccarica di lavoro e sommersa dalle continue richieste di Grace, donna molto esigente e di un ego smisurato. La ragazza passa le sue giornate in giro per la città a fare commissioni e a esaudire ogni richiesta di Grace. Ma nonostante il poco tempo che le rimane a disposizione e le poche energie, non vuole mettere da parte il suo sogno d'infanzia di diventare produttrice, anche se l'ambiente musicale è sempre più ostile e pieno di ostacoli. Quando il manager di Grace (Ice Cube), propone alla cantante una grande opportunità che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, Grace dovrà prendere un'importante decisione che potrebbe cambiare la sua vita e di conseguenza anche quella di Maggie...

L'assistente della star: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

