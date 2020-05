L'assassinio di Jamal Khashoggi verrà raccontato in The Execution diretto da Daniel Espinosa

News Cinema

Il regista di Safe House e Morbius proverà a far luce su cosa avvenne a Istanbul il 2 ottobre 2018.

Tra i vari progetti che la Good Movies Collective sta iniziando produrre in queste settimane c’è anche il lungometraggio The Execution, dedicato all’assassinio del giornalista arabo Jamal Khashoggi avvenuto a Istanbul il 2 ottobre 2018. Il biopic dedicato al corrispondente del Washington Post sarà diretto dal cineasta Daniel Espinosa, autore qualche anno fa del grosso successo di Safe House, thriller che vedeva protagonisti Denzel Washington e Ryan Reynolds.

The Execution racconterà in maniera drammatizzata gli eventi che portarono all’uccisione di Khashoggi, entrato nel consolato saudita a Istanbul per richiedere un certificato di matrimonio. La sceneggiatura scritta da Petter Skavlan (Kon Tiki) proverà a spiegare sia le cause che le conseguenze dell’assassinio.

Ricordiamo che nel frattempo Daniel Espinoza ha terminato le riprese del cinecomic della Sony/Marvel Morbius, che vede il premio Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club) nel ruolo de vampiro/umano protagonista. L’uscita di questo progetto è stata posticipata al 19 marzo 2021 a causa dell’attuale pandemia di Coronavirus. Nella filmografia hollywoodiana del cineasta svedese ci sono anche il thriller storico Child 44 con Tom Hardy e il film di fantascienza Life, che vedeva nel proprio cast Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e ancora Ryan Reynolds.