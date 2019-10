L'ascia di Shining venduta all'asta per 170.000 sterline

News Cinema

L'arma impropria brandita da Jack Nicholson nel film di Stanley Kubrick è stata battuta all'asta a Londra insieme ad altri significativi cimeli del cinema horror.

Uno degli oggetti più significativi per gli amanti di Shining, l'ascia brandita da Jack Nicholson per sfondare la porta e raggiungere moglie e figlio, e utilizzata per uccidere il povero Hallorann, è finita in mani private. È stata infatti battuta all'asta al BFI IMAX di Londra nel corso della Prop Store’s Entertainment Memorabilia Live Auction e venduta per 170.000 sterline, ovvero al cambio attuale quasi 192.000 euro, quattro volte di più di quello che gli organizzatori si aspettavano.

Sulla descrizione dell'oggetto nel catalogo era perfino scritto "A parte qualche graffio dai lunghi giorni di riprese della famigerata scena della rottura dellaa porta, l'ascia è in ottime condizioni".

Nella stessa asta sono stati venduti un guanto artigliato di Freddy Krueger da Freddy vs. Jason, per oltre 42.000 euro, e un'altra ascia, quella usata da Jason nel remake di Venerdì 13 per più di 5000 euro. Non sappiamo se le due asce siano finite nelle mani di qualche collezionista giapponese, magari unico, o se siano state acquistate da qualche museo, ma in ogni caso speriamo che l'acquirente o gli acquirenti non ne facciano un uso... improprio.

In vendita c'erano anche l'armatura indossata da Russell Crowe ne Il gladiatore, la spada laser di Samuel L. Jackson, un elmo da Stormtrooper dal primo Guerre stellari, il costume di Batman indossato da Michael Keaton nel film di Tim Burton e la Granata Santa di Antiochia da Monty Python e il Sacro Graal.

Allo stesso evento l'anno scorso il cappello indossato da Harrison Ford in I predatori dell'arca perduta venne battuto alla stratosferica cifra dell'equivalente di 444.000 euro. Come al solito, ci interroghiamo sugli acquirenti e sulla fine di questi leggendari oggetti, di cui peraltro non esiste certo un unico esemplare.