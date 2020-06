L'arte di vincere - Moneyball: il film da vedere e commentare insieme venerdì 26 giugno con SimulWatch

News Cinema

Prodotto e interpretato da Brad Pitt, L'arte di vincere - Moneyball è basato sulla storia vera della squadra di baseball Oakland Athletics e sul loro general manager Billy Beane. Appuntamento su SimulWatch venerdì 26 giugno alle 20:30.

La visione condivisa di venerdì 26 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film basato sulla stagione 2001/2002 del campionato di baseball americano e, precisamente, sulla gestione della squadra degli Oakland Athletics. L'arte di vincere - Moneyball racconta la vera storia del general manager Billy Beane e del suo tentativo di rovesciare le vecchie tradizioni legate alla concezione del baseball da parte dei dirigenti sportivi.

Il film, diretto da Bennett Miller, è interpretato da con Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright e Chris Pratt. L'appuntamento per vedere tutti insieme L'arte di vincere - Moneyball e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 26 giugno alle 20:30.

Candidato a 6 premi Oscar, L’arte di vincere è ispirato alla vera storia della squadra di baseball degli Oakland Athletics e del loro general manager Billy Beane (Brad Pitt). Nella stagione 2001 gli Oakland Athletics, a seguito della sconfitta subita nella partita contro gli New York Yankees, si trovano tagliati fuori dalle World Series. Come se ciò non bastasse, gli Athletics devono anche affrontare la perdita, per fine contratto, dei loro tre migliori giocatori, impossibili da rimpiazzare considerata la scarsa somma di denaro a disposizione della squadra. Il problema è che la società si rifiuta di concedere al manager Billy Beane un aumento del budget, così, pur essendo in realtà una buona squadra di baseball, gli Oakland Athletics non possono competere con squadre dai budget esorbitanti come quella dei New York Yankees. Ma durante un incontro con i dirigenti dei Cleveland Indians, Beane incontra Peter Brand (Jonah Hill), un brillante giovane laureato in economia con idee innovative su come valutare un giocatore.



L'arte di vincere: Il trailer italiano del film con Brad Pitt

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Ghostbusters.