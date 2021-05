L'arte di un caratterista: Richard Jenkins e i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore due volte candidato all'Oscar compie oggi 74 anni. Eccovi cinque delle sue migliori interpretazioni in streaming.

Arriva oggi a compiere 74 anni Richard Jenkins, uno dei cosiddetti “caratteristi” più stimati e versatili di Hollywood. Svariate decadi di carriera hanno permesso all’attore originario dell’Illinois di lavorare con registi del calibro di Guillermo del Toro e dei fratelli Coen, collezionato ben due nomination all'Oscar. Purtroppo la prima ottenuta come protagonista per L’ospite inatteso non è disponibile in streaming in Italia. Per celebrare lo stile sempre gentile ed elegante di Jenkins abbiamo selezionato cinque film in streaming che ne dimostrano la versatilità svariando tra generi come il dramma, la commedia, il thriller, il western e il fantasy. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande caratterista Richard Jenkins

North Country - Storia di Josey

Burn After Reading

Cogan - Killing Them Softly

Bone Tomahawk

La forma dell’acqua - The Shape of Water

North Country - Storia di Josey (2005)

Uno dei migliori drammi di impegno civile dell’epoca moderna vede Jenkins nel ruolo di un padre che deve imparare nuovamente ad amare e rispettare sua figlia Charlize Theron, la quale lotta contro il sessismo e i soprusi che le donne devono subire nelle miniere di carbone del Minnesota. Diretto da una Niki Caro perfetta nella direzione di attori, North Country ha nel cast anche Frances McDormand, Woody Harrelson, Sean Bean, Sissi Spacek e Jeremy Renner. Film davvero doloroso ma necessario, una costruzione drammatica di prim’ordine al servizio di un gruppo di attori in stato di grazia. Nomination all’Oscar per Theron e McDormand, ma il film ne avrebbe meritate molte altre. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity, TIMVision, Amazon Prime Video.

Burn After Reading (2008)

Burn After Reading: Trailer del nuovo film dei fratelli Coen, con Brad Pitt e George Clooney

La commedia dei fratelli Coen che mette alla berlina la paranoia tutta americana per i complotti e lo spionaggio regala a Jenkins l’unico personaggio normale e saggio del film, quello segretamente innamorato della protagonista Frances McDormand. Burn After Reading a tratti diverte moltissimo, una storia strampalata e godibilissima perfetta perché attori come George Clooney, Brad Pitt, J.K. Simmons e molti altri si divertano un mondo. Da vedere con quel senso di leggerezza necessario per apprezzare l’opera fino in fondo. Disponibile su Infinity, Amazon Prime Video.

Cogan - Killing Them Softly (2012)

Cogan - Killing Them Softly: Il trailer italiano del film

Il decisamente sottovalutato crime-movie diretto da Andrew Dominik vede Jenkins duettare alla grande soprattutto con un mellifluo Brad Pitt, come nella scena finale del film davvero carica di tensione. Per il resto Killing Them Softly è un noir contemporaneo in cui grandi attori come Ben Mendelsohn e Scoot McNairy dimostrano tutte le loro enormi potenzialità. Una storia rallentata e rarefatta che poi a tratti accelera e colpisce al cuore. Ottimo esempio di cinema di genere rivisitato con occhio personale. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Bone Tomahawk (2015)

Bone Tomahawk: Il trailer originale del film

Diventa quasi sorprendente vedere Richard Jenkins in questo western estremo che scena dopo scena si trasforma in uno splatter/horror anche più radicale di molti film di quel genere. Eppure Bone Tomahawk possiede un suo fascino autoriale che lo rende un prodotto difficile da guardare ma quasi impossibile da dimenticare, una messa in scena precisa e ben orchestrata. Nel cast notevole anche Patrick Wilson e Kurt Russell. Da vedere se si vuole passare una serata per stomaci forti. Ma ne vale la pena. Ottima regia di S. Craig Zahler. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La forma dell’acqua - The Shape of Water (2017)

La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il trailer italiano del film - HD

Nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per un Richard Jenkins al massimo delle sue potenzialità nel ruolo poetico e malinconico del padre della bravissima protagonista Sally Hawkins. La vena fantastica di Guillermo del Toro garantisce a La forma dell’acqua una messa in scena notevolissima, old style e insieme estremamente contemporanea. Un classico premiato con l’Oscar per il miglior film e la regia. Per Jenkins la consacrazione come una delle migliori “spalle” di hollywood. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, TIMVision, Disney +.