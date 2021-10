L'Arminuta: Il trailer ufficiale del film di Giuseppe Bonito tratto dal'omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio

News Cinema

L'Arminuta, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo bestseller vincitore del Premio Campiello 2017, arriverà nei cinema il 21 ottobre, distribuito da Lucky Red.

Dopo il successo di critica e di pubblico di Figli, uscito nel gennaio 2020, il regista Giuseppe Bonito torna al cinema dal 21 ottobre prossimo con L'Arminuta, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello nel 2017.

Del film, che vede protagonisti Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto è online il trailer ufficiale:



L'Arminuta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Questa la trama ufficiale del film:

Il film porta sullo schermo la storia di una ragazzina di tredici anni costretta a lasciare la vita cui appartiene per ricongiungersi alla famiglia in cui è nata, passando da un mondo moderno e ricco ad una realtà rurale e ancora arcaica. Uno straniamento in cui l'Arminuta, ossia la ritornata, dovrà attraversare il senso di abbandono per arrivare a scoprire quello di appartenenza.



Una storia intensa e estrema che ha conquistato i lettori facendoli immedesimare in una ragazza che con rabbia e coraggio elabora dentro di sé il significato del rapporto genitori-figli, della maternità, dell'amore e dell'abbandono.

L'Arminuta è una coproduzione italo svizzera Una coproduzione Italo Svizzera di Roberto Sbarigia per Maro Film, Maurizio e Manuel Tedesco per Baires Produzioni, Javier Krause per Kaf con Rai Cinema Il film è realizzato con il sostegno di Lazio Cinema International - Regione Lazio e Mic.