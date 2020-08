L'armata Brancaleone: il film da vedere e commentare insieme sabato 15 agosto con SimulWatch

News Cinema

Uno dei capolavori della storia del cinema italiano, diretto nel 1966 dal grande Mario Monicelli e interpretato da un grandissimo e scatenato Vittorio Gassman. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 15 agosto alle 15:30.

La visione condivisa di sabato 15 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è L'armata Brancaleone, uno dei capolavori della storia del cinema italiano, diretto nel 1966 dal grande Mario Monicelli e interpretato da un grandissimo e scatenato Vittorio Gassman.

L'appuntamento per vedere tutti insieme L'armata Brancaleone e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 15 agosto alle 15:30.

Ambientata nel Medioevo, nell'undicesimo secolo, il film parla di uno sfortunato e borioso cavaliere, Brancaleone da Norcia (Vittorio Gassman), che assieme a uno squinternato gruppo di ladri - il robusto Pecoro, il giovane Taccone e lo scudiero Mangoldo - parte per un viaggio dalle terre del Lazio fino alla Puglia, dove intende prendere possesso del feudo di Aurocastro e di tutte le sue ricchezze. Un viaggio che sarà costellato di avventure e disavventure esilaranti.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: La guerra di Charlie Wilson.