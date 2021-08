L'appello su Twitter della regista afgana Sahraa Karimi: non restate in silenzio!

Il mondo sta vivendo un momento drammatico, con eventi che avranno ripercussioni anche sulle nostre vite ma che per una quantità di persone sono purtroppo più imminenti e tragiche. Dopo 20 anni di guerra, l'Occidente abbandona l'Afghanistan nelle mani dei talebani, che si preparano a riportare il paese indietro nel tempo, con conseguenze tristemente prevedibili, in primo luogo per le donne. La regista Sahraa Karimi, il cui film Hava, Maryam, Ayesha, che trattava i temi della gravidanza e dell'aborto in Afghanistan, è stato presentato nel 2019 alla Mostra del cinema di Venezia, ha scritto per questo una drammatica lettera aperta su Twitter alla comunità cinematografica internazionale, che invita a far sentire la sua voce. Purtroppo il testo è di 3 giorni fa, il 13 agosto, ma, come sappiamo, nel fine settimana la situazione è precipitata.

Questo il testo della lunghissima lettera, straziante e drammatica, che vi traduciamo integralmente:

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!



I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don't be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi