L'apparizione: il poster italiano in esclusiva del film con Vincent Lindon

L'11 ottobre arriverà nei cinema L'apparizione, una storia drammatica diretta da Xavier Giannoli. Il film racconta la storia di Jacques, un reporter di guerra che viene reclutato dal Vaticano per indagare su un'apparizione avvenuta in un villaggio della Francia. Anna, orfana e novizia, afferma di aver visto la Vergine Maria e la notizia di questo evento si diffonde velocemente conducendo migliaia di pellegrini sul luogo della presunta apparizione. Estraneo a questo mondo, Jacques accetta di far parte della commissione d’inchiesta canonica. L'apparizione è intepretato dal noto e stimato attore Vincent Lindon, nel ruolo del giornalista investigativo, e da Galatea Bellugi nei panni della ragazza (l'attrice è stata recentemente co-protagonista di Il ragazzo invisibile: Seconda generazione).

Qui sotto il poster italiano in esclusiva del film.