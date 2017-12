L'anteprima di Star Wars Gli ultimi Jedi: il prima, e il dopo

Ieri sera c'è stata l'anteprima stampa di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Gran casino, pieno di gente, soliti controlli che nemmeno in aeroporto (ok, mi devi togliere il telefono, perché lo sanno tutti che a piratare i film sono i critici, ma "eventuali caricabatterie, powerbank", che pensate ci possa fare? scagliarli contro lo schermo?), platea molto variegata: dai giornalisti business class ai fumettisti di grido, e poi i blogger, gli pseudo-blogger, l'immancabile fan che per ribadire di esser tale si è presentato con felpa di Star Wars.



Non si sono stati, almeno mi sembra, applausi all'apparire del logo gigantesco all'inizio del film; né, almeno mi pare, alla fine. Ma alla fine ero più distratto, volevo correre via per riprendermi il telefono prima che la ressa diventasse insostenibile.

In effetti quando sono arrivato c'era già casino, anche perché al tavolo a fianco a quello dei telefoni distribuivano il gadget che avrebbe fatto la felicità del me bambino: le spade laser giocattolo. (Mi ricordo ancora quella comprata in America a un mio compagno di elementari dal papà, che poi altro non era che una sorta di lungo tubo che s'illuminava, ma quanto gliela invidiai.)

Oggi che, isn't it ironic, a me delle spade laser frega quasi meno di una esternazione di Ignazio La Russa (che fine ha fatto, a proposito?), le suddette spade laser sono finite nelle mani delle figlie: una delle quali ignora bellamente di che si tratti, sebbene ogni tanto impugni un pupazzetto di Chewbacca e mi chieda di riprodurne il verso, che so fare quasi meglio dell'imitazione di Marco Bellocchio.

Dopo il film, mentre scendevo a prende la metropolitana, uno militari messi lì tra le correnti a piantonare, mi ha fermato. No, non per arrestarmi per porto di spade laser abusivo, ma per chiedermi incuriosito che stesse succedendo, perché stessero scendendo tutti quegli adulti con lo stesso giocattolo in mano.

A giudicare dallo sguardo, avrebbe preferito avere una spada laser pure lui, invece che quel mitra gigantesco appeso al collo.

E no, com'era il film non me l'ha chiesto.

