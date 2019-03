L'Angelo del Male - Brightburn: Un nuovo trailer italiano del film

Dopo aver portato al cinema i supereroi Guardiani della Galassia nei due film Marvel usciti nel 2014 e 2017, James Gunn si sta ora dedicando agli anti-eroi della DC Comics con il secondo Suicide Squad, in uscita nel 2021.

Nel frattempo, Gunn ha prodotto un film, scritto da suo fratello Brian e da suo cugino Mark, e diretto da David Yarovesky che porta sul grande schermo un'ennesima variante di un personaggio dotato di super-poteri: il supereroe horror.

Il protagonista di L'Angelo del Male - Brightburn, in uscita nei cinema italiani il 13 giugno prossimo, è infatti un bambino proveniente da un altro mondo, ovviamente dotato di poteri straordinari. Adottato da una coppia terrestre (Elizabeth Banks e David Denman), che vorrebbe trasformarlo in un nuovo Superman, insegnandogli a usare i suoi poteri per fare del bene, il ragazzino sente invece crescere in lui una malvagità a cui darà libero sfogo.

Aspettando di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo un nuovo trailer in italiano:



L'Angelo del Male - Brightburn: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD