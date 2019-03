L'angelo del male - Brightburn ha un nuovo, impressionante trailer

Ok, se già ci era piaciuto il primo trailer di L'angelo del male - Brightburn, rilettura in chiave horror del mito di Superman, nel film prodotto da James Gunn, scritto da suo cugino Mark Gunn e dal fratello Brian Gunn e diretto da David Yaroveski, ancora più ci intriga e ci spaventa questo secondo trailer, dove vediamo nuove scene di questo horror/sci-fi, che uscirà in America il 24 maggio e prossimamente anche da noi, distribuito dalla Warner.

Questa la sinossi ufficiale:

Cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo si schiantasse sulla Terra, ma invece di diventare un eroe per l'umanità si dimostrasse molto più sinistro? In questo spaventoso racconto del classico tema del supereroe, una coppia (Elizabeth Banks e David Denman) adotta un bambino arrivato dalle stelle. Mentre loro cercano di educare il ragazzo (Jackson A. Dunn) ad usare i suoi poteri per fare del bene, dentro di lui cresce una malvagità a cui dà libero sfogo.