L'amore dietro la maschera: la storia della Hallmark e dei suoi prodotti

Il tv movie di Graeme Campbell è solo uno dei tantissimi prodotti nati sotto l'egida di un marchio che risale al 1910 e che dai biglietti augurali è passato con successo alla televisione.

L'amore dietro la maschera è un film per la tv del 2014 di genere romantico, una Cenerentola “al contrario”. che racconta la storia di una ricca ereditiera di una fabbrica di dolci, che a un ballo in maschera di Halloween incontra il principe dei suoi sogni, di cui non conosce l'identità ma che altro non è che un avvocato bullizzato dal suo capo. La regia è del canadese Graeme Campbell, specializzato in questo genere di prodotti, e i protagonisti sono l'attrice americana Autumn Rieser e il canadese Christopher Russell. Ma quello che caratterizza L'amore dietro la maschera è che è uno dei tanti uscito sotto il marchio Hallmark, una storia che parte da molto lontano...



L'amore dietro la maschera: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Prima dei film ovvero Hallmark: dillo con un biglietto d'auguri

Assai prima dell'invenzione della televisione, nel 1910, Joyce Hall, intraprendente uomo d'affari americano, che era stato uno dei primi venditori porta a porta della futura Avon, fondò coi fratelli maggiori William e Rollie una piccola azienda, a Kansas City, per vendere cartoline. Nel 1916, dopo un incendio che la distrusse interamente, gli Hall ripartirono cominciando a produrre in proprio non solo cartoline ma anche biglietti d'auguri con la nuova società, che nel 1928 prese nome dal loro cognome e dal marchio impresso sui metalli dai fabbri di Londra nel quattordicesimo secolo, sormontato dalla celebre corona: nacque così la Hallmark Cards, Inc. L'azienda è tutt'ora in attività e col tempo ha espanso la sua produzione a carta da lettere, da regalo e prodotti cartacei per feste e decorazioni natalizie. Chi di noi non ha mai comprato un biglietto di buon compleanno con Snoopy o qualche altro personaggio famoso? O una Valentine con una frase romantica all'interno? Forse non ci abbiamo sempre fatto caso, ma spesso il marchio sul retro è proprio quello del colosso Hallmark. Conosciamo poi tutti i prodotti come le matite e la cancelleria Crayola: anche questa, dal 1897, è proprietà della Hallmark.

La Hallmark dalla cartoleria alla televisione

Prima di avere un proprio canale dove diffondere i messaggi positivi tipici delle frasi augurali dei suoi biglietti, nel 1951 l'azienda ha prodotto una serie televisiva, la cosiddetta Hallmark Hall of Fame, un programma antologico tutt'ora esistente, vincitore di 81 Emmy Awards e numerosi altri premi, tra cui 9 Golden Globes. Il programma contenitore più longevo della storia della tv, in onda inizialmente sulla NBC, ha presentato al suo interno pièce teatrali, sceneggiati, balletti e programmi culturali, con i più celebri attori britannici, da Richard Burton a Julie Harris, da Laurence Olivier a Peter Ustinov. Dal 2014 la serie va in onda esclusivamente sul canale tv a pagamento Hallmark Channel, che esiste dal 2001 e che continua a produrre tv movie originali per tutte le occasioni, con un incremento durante le feste: San Valentino, Pasqua e Natale sono le festività preferite attorno a cui ambientare le storie spumeggianti e consolatorie del canale, che rispecchiano l'ottimismo e a volte la sdolcinatezza dei biglietti di auguri. Nato dalla fusione di due canali religiosi, Hallmark Channel ha collaborato anche con la Jim Henson Company e ha prodotto numerose miniserie, tra cui una dedicata a Sherlock Holmes. Nel 2008 Hillary Clinton ha comprato uno spazio nel seguitissimo canale per la propria campagna elettorale. Tra i tanti celebri ospiti del canale ricordiamo Martha Stewart e Mariah Carey, che nel 2015 ha diretto e interpretato un film natalizio della Hallmark, il cui motto – scherzando - potrebbe essere: "dalla carta al digitale, per noi è sempre festa e perennemente Natale".