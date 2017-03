L'altro volto della speranza: in anteprima il poster italiano del nuovo film di Aki Kaurismaki

Dopo l'Orso d'Argento per la miglior regia al recente Festival di Berlino, arriverà nei cinema italiani il 6 aprile, distribuito da Cinema di Valerio De Paolis, L'altro volto della speranza, il nuovo film di Aki Kaurismaki che ci regala una storia di puro umanesimo attraverso una commedia surreale intrecciata ad un dramma realistico, che vede protagonisti un giovane rifugiato siriano e rappresentante di camicie di Helsinki.



L'altro volto della speranza ci racconta il bizzarro incontro tra Khaled, un giovane rifugiato siriano, che quasi per caso si ritrova a Helsinki come passeggero clandestino su una carboniera, e Wilkström, rappresentante di camicie, che lascia moglie e lavoro per darsi alla gestione di un’insolito ristorante: La Pinta Dorata.

Quando le autorità decidono di rispedire Khaled alle rovine di Aleppo, lui decide di rimanere illegalmente ad Helsinki. Lì incontra, oltre a vari tipi di razzismo, anche pura bontà. Nel momento in cui Wilkström trova Khaled addormentato nel cortile del suo ristorante, forse riconosce nel ragazzo qualcosa di sé e dopo uno scontro iniziale decide di assumerlo come lavapiatti e di aiutarlo a ritrovare la sorella persa tra un confine e l'altro dell'Europa.

