L'affido: violenza domestica, paura e tensione nel pluripremiato film francese

Diretto da Xavier Legrand, L'affido - Una storia di violenza ha vinto il premio per la miglior regia alla Mostra di Venezia e quattro César, tra cui quello per il miglior film francese del 2018.

La violenza domestica è il tema affrontato dal film L'affido, una produzione francese il cui titolo originale è Jusqu'à la garde (Fino alla custodia). Scritta e diretta da Xavier Legrand, la storia racconta del divorzio tra Antoine e Miriam e della battaglia legale di quest'ultima per l'ottenimento in via esclusiva dei figli Julien e Joséphine. Perché la donna non vuole l'affido condiviso? Stando ai suoi racconti, confermati anche dai ragazzi, il padre e marito ha costruito negli anni un clima di tensione in famiglia passando da atteggiamenti intimidatori alla violenza fisica. Malgrado le documentazioni e le testimonianze dirette, il giudice accoglie la richiesta di Antoine e gli concede l'affido del piccolo Julien un weekend su due.

L'affido: un film sulla violenza domestica raccontato come un thriller

Per avvicinare gli spettatori alle emozioni vissute da personaggi del film, il regista Legrand costruisce la storia spostando il punto di vista e arrivando così a creare tensione e paura. Antoine è il resposanbile della sicurezza di un ospedale e si direbbe un uomo perbene, ma a quanto sembra invece rappresenta una minaccia permanente per i suoi familiari. È un uomo fragile travolto dal suo dolore che non ha la minima percezione di quanto ne possa creare agli altri. Pur di uscire dal suo personale baratro è pronto a manipolare chiunque, compresi i suoi figli, soprattutto il piccolo Julien di 11 anni. Avere accanto a un uomo con questo risvolto psicologico, costringe una donna a vivere sotto una costante tensione e ad essere sempre in allerta, perché il pericolo può presentarsi ovunque e in qualunque momento. Il bravo attore che interpreta Antoine è Denis Ménochet, la cui fisicità già incute timore, e che potreste ricordare per la memorabile scena di apertura di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. In quel caso era lui a subire l'intimidazione e la manipolazione del pericoloso colonnello delle SS Hans Landa, interpretato da Christoph Waltz.

L'affido: la storia è nata da un cortometraggio dello stesso regista