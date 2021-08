L'Adriatic Film Festival al via: ospiti e programma

News Cinema

Dal 27 al 30 agosto si svolge a Francavilla al Mare la quarta edizione dell'Adriatic Film Festival. In programma il corto del regista candidato all'Oscar Doug Roland, la prima regia di Arturo Muselli e il ricordo di Valeria Solarino dell'indimenticabile Picchio De Rienzo.

È arrivato alla quarta edizione l'Adriatic Film Festival, in programma a Pescara dal 27 al 30 agosto. Quest'anno saranno 23 i cortometraggi in concorso, provenienti da 12 paesi e 3 continenti, oltre ad opere fuori concorso e a molti ospiti.

Tra questi, di rilievo la presenza di Doug Roland, che presenterà al pubblico il suo cortometraggio candidato all'Oscar quest'anno, Feeling Through, (foto) tra i cui produttori c'è anche Oprah Winfrey.

Valeria Solarino, in occasione di una proiezione speciale di Smetto quando voglio, ricorderà per la prima volta in pubblico l'amico e collega Libero De Rienzo, che ci ha lasciato purtroppo il mese scorso con un grande vuoto. Ci saranno poi Maurizio Lombardi e Cris Ciampoli, autore della colonna sonora della scatenata commedia School of Mafia, che verrà presentata al festival e che avrebbe meritato più attenzione per la sua originalità nel panorama del cinema italiano.

Arturo Muselli, famoso per il ruolo di Sangue blu in Gomorra - La serie, presenterà il suo primo cortometraggio, Principessa. Per il programma dettagliato dell'Adriatic Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione, adriaticfilmfestival.it.

Gli accessi a tutte le proiezioni ed eventi presso l'Auditorium sul mare di Palazzo Sirena sono gratuiti, previa prenotazione su ciaotickets, nel rispetto delle normative sul covid-19.