L'adieu à la nuit: recensione del film di André Téchiné presentato al Festival di Berlino 2019

André Téchiné aveva già lavorato con Kacey Mottet Klein, in un film molto bello come Quando hai 17 anni.

Tanto bene aveva funzionato il loro sodalizio artistico in quell’occasione, quando fallimentare finisce con l’essere in questo nuovo L’adieu à la nuit, un film che tenta di aggrapparsi alla caos della contemporaneità, e di raccontare una certa crisi dell’Occidente e della sua borghesia (e, quindi, metaforicamente, della sua sua classe dirigente), e la sua incapacità di comprendere il mondo e le sue trasformazioni.

Purtroppo, nemmeno Téchiné sembra in grado di comprendere che le cose stanno in maniera assai più complessa, sfumata e profonda di come le metta lui nel film.

Mottet Klein, qui, è un ragazzo orfano che, dopo tempo passato chissà a fare cosa a Tolosa, e prima di partire per il Canada (dice lui), si ferma a casa della nonna che l’ha cresciuto e che lo adora, in un centro equestre nella campagna di Perpignan dove vive anche la sua fidanzata Lila. La felicità della donna nel riabbracciare il nipote si tramuterà in turbamento, e in qualcosa di più, quando scoprirà che il ragazzo si è convertito segretamente all’Islam, e successivamente che la sua reale destinazione non è il Canada, ma un campo di addestramento dell’ISIS prima e il fronte siriano poi.

Radicalismo, reclutamento online, la crisi di valori dell’Occidente che lascia i giovani soli e alla ricerca di qualcosa in cui credere, l’incapacità e forse l’impossibilità di capire certe scelte in maniera razionale: sono tutti temi trattati da L’adieu à la nuit in modo blando e quasi sciatto, privo di un reale mordente.

La colpa è sicuramente di un copione che ricalca i toni del thriller senza avere la presa e il ritmo (in scrittura non c’è più la Céline Sciamma di Quando hai 17 anni, e si sente), ma anche di una regia che non è in grado di compensare certe lacune, e che sembra limitarsi a illustrare, appoggiandosi alla bellezza dei luoghi e degli scenari. O a utilizzare cavalli ed eclissi come vaghe e facili metafore.

Una buona dose di responsabilità, poi, la hanno anche la caratterizzazione dei personaggi, e la recitazione degli attori. Il personaggio di Klein e quello della sua fidanzata, sono pericolosamente insopportabili nella loro arroganza e nella loro nevrosi, e questo non ha nulla a che vedere col loro delirio fondamentalista: piuttosto, i due venire in mente quei ragazzini viziati i cui genitori son stati troppo morbidi negli anni dell’infanzia, e che avrebbero dovuto ricevere qualche punizione in più.

E Catherine Deneuve, interprete di Muriel, la nonna dell’aspirante foreign fighter, recita con una fissità espressiva e con una certa qual svogliatezza che lascia francamente allibiti.