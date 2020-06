L’Academy pronta a spostare la data della Notte degli Oscar

News Cinema

Atteso consiglio dell’Academy per decidere novità importanti per il 2020 come lo slittamento della cerimonia degli Oscar e l’estensione.

Slittamento in vista per la Notte degli Oscar 2021. Sono giorni cruciali per la prossima stagione degli Oscar. Dopo aver ulteriormente disposto delle riforme in favore della diversità all’interno dell’Academy, il board of governors si riunisce in queste ore in virtuale per affrontare un tema pressante come la data della notte degli Oscar 2021.

La 93°edizione sarà decisamente particolare, probabilmente la più particolare della storia dell’ambita statuetta, prevista per il 28 febbraio, prima della pandemia di Covind 19 che ha sconvolto il mondo e portato alla chiusura delle sale cinematografiche del paese. Questo ha naturalmente messo in ginocchio anche l’industria, con i set chiusi e l’impossibilità di concludere la post produzione di altri previsti in uscita per fine anno. Per non parlare delle consuete piattaforme di lancio dei film più importanti della stagione dei premi, come i festival di Cannes (annullato) e di Venezia, che si terrà, ma in modalità ridotta.

Secondo quanto già anticipa The Hollywood Reporter l’Academy deciderà per un rinvio della cerimonia fino a otto settimane dopo la data prevista del 28 febbraio, estendendo la finestra di eleggibilità dei film ben oltre il 31 dicembre 2020. Bisogna considerare che negli USA il virus è ancora molto più attivo che in Europa, basti pensare che in California i tre giorni con il maggior numero di nuovi casi sono stati nelle ultime due settimane. C’è inoltre la paura della seconda ondata prima della fine dell’anno, con l’arrivo dell’autunno e il riabbassamento delle temperature.

Mancano in ogni caso molti mesi, quindi non dovrebbe venire annunciato il format della cerimonia, se dal vivo o virtuale, anche se una data va bloccata per ragioni televisive, come chiede il canale che trasmette l’evento, la ABC.