L.A. Noir: i grandi film in streaming ambientati in una Città degli Angeli che si tinge di nero

Dai classici degli anni '40 agli ultimi grandi capolavori in streaming: Los Angeles e il noir hanno un feeling particolare...

I boulevard interminabili, le strade notturne e deserte, le ville eleganti e spesso sinistre di Los Angeles sono stati luoghi iconici che hanno ispirato nei decenni il cinema noir. La Città degli Angeli ha raccontato attraverso la Settima Arte personaggi in chiaroscuro, peccatori in cerca di una redenzione impossibile da trovare in un luogo che può essere tanto affascinante quanto desolato. Attraverso i prossimi cinque film in streaming vogliamo dunque raccontarvi come si è sviluppato il noir americano che ha visto Los Angeles come teatro perfetto per storie di crimine, passione e talvolta salvezza, anche se sempre a un prezzo molto alto. Non abbiamo inserito nella lista L.A. Confidential (1997) di Curtis Hanson a malincuore - grande adattamento da James Ellroy - e Vivere e Morire a Los Angeles (1985) di William Friedkin soltanto perché clamorosamente non disponibile in streaming. Buona lettura.

La fiamma del peccato (1944)

Dalla grande stagione del noir hollywoodiano abbiamo scelto il capolavoro di Billy Wilder perché venato di un pessimismo e di un nichilismo di fondo forse anche più soffocanti degli altri grandi noir dell’epoca. Una Barbara Stanwyck straordinaria e Fred MacMurray in grande spolvero sono protagonisti di un film asciutto e disincantato, che mette in scena l’avidità umana ai suoi minimi termini. La fiamma del peccato possiede una grande regia e sceneggiatura scritta in collaborazione col maestro del genere Raymond Chandler. Tante nomination all’Oscar tra cui film, regia, adattamento e attrice protagonista. Inizia il mito hollywoodiano di Billy Wilder. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Il lungo addio (1973)

Il capolavoro letterario di Chandler viene messo in scena dal genio unico di Robert Altman con uno spleen perfetto per la controcultura degli anni ‘70. Elliott Gould è un Philip Marlowe disincantato e menefreghista, che bighellona per la città alla ricerca di un amico perduto. Il lungo addio svuota il noir per ricostruirlo in salsa contemporanea, arrivando a momenti di cinema di incredibile paradosso tra forma e contenuto. Un capolavoro interpretato anche dall’indimenticabile Sterling Hayden. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Chinatown (1974)

Tocca a un altro genio come Roman Polanski confrontarsi col noir losangelino attraverso una rivisitazione degli anni ‘40 accurata e melliflua. Jack Nicholson, Faye Dunaway e John Huston sono i protagonisti di un noir splendente sotto la luce del sole quanto torbido e disturbante sotto la superficie. Chinatown ipnotizza, scuote, lascia l’amaro in bocca. Ma rimane impossibile da dimenticare, come lo storico finale. Moltissime nomination all’Oscar, arriva solo quello per la sceneggiatura del leggendario Robert Towne. Peccato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Collateral (2004)

Parlando di Michael Mann, quasi tutti avrebbero scelto un altro capolavoro come Heat - La sfida. Noi invece preferiamo questo noi notturno e nichilista, confronto prima psicologico prima ancora che fisico tra il killer Tom Cruise e il tassista Jamie Foxx. Collateral si sviluppa in una notte suadente e straordinariamente fotografata in digitale. Un crescendo estetico ed emozionale senza precedenti, che cultima con una delle piú grandi battute delle storia del genere. Los Angeles a fari spenti non è mai stata così pericolosa e ammaliante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Drive (2011)

Il cult-movie diretto da un Nicolas Winding Refn al meglio delle sue possibilità mainstream ci consegna un Ryan Gosling da leggenda, eroe silenzioso e vendicatore spietato. Stilisticamente portentoso, pieno di momenti romantici e di altri psicologicamente violentissimi, Drive è un grandioso noir post-moderno, interpretato anche da Carey Mulligan, Oscar Isaac, Ron Perlman e Bryan Cranston. Miglior regia a Cannes, avrebbe meritato molte nomination all’Oscar. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.