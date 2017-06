Kyle Chandler e Corey Stoll insieme a Ryan Gosling in First Man, biopic su Neil Armstrong diretto da Damien Chazelle

First Man, biopic sull'astronauta Neil Armstrong che sarà diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling nel ruolo del protagonista, ha aggiunto al proprio cast Kyle Chandler e Corey Stoll. Un doppio acquisto a dir poco prezioso per il lungometraggio, in quanto si tratta di caratteristi capaci di migliorare con le proprie doti di "spalla" qualsiasi tipo di produzione in cui recitano. Per quanto riguarda Chandler, basta vedere le sue ultime interpretazioni di supporto in film come Carol o Manchester By the Sea. Di Corey Stoll invece vogliamo citare almeno Midnight in Paris di Woody Allen, dove interpretava Ernest Hemingway.

Kyle Chandler avrà il ruolo di Deke Slayton, uno degli astronauti responsabili della composizione dell'equipaggio dell'Apollo 11, il primo ad atterrare sulla Luna. Stoll invece avrà il ruolo di Buzz Aldrin, colui che insieme ad Armstrong mise piede sul suolo lunare. Ancora non si sa chi interpreterà Michael Collins, il terzo membro di quell'equipaggio.

Prodotto dalla Universal, il film è basato sulla biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, scritta da James Hansen. L'adattamento è di Josh Singer, vincitore dell'Oscar per la sceneggiatura de Il caso Spotlight, scritta insieme al regista Tom McCarhty. Il periodo che First Man prenderà in considerazione è quello che va dal 1961 al 1969, sottolineando tutti gli sforzi e i sacrifici fatti dagli astronauti per riuscire nella leggendaria impresa.



First Man arriverà nelle sale americane il 12 ottobre 2018.