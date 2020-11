Kurt Russell va in pensione: a dirlo è Chris Columbus

News Cinema

Chris Columbus rivela che Kurt Russell, iconico attore in tanti dei nostri film preferiti, gli ha confessato l'intenzione di ritirarsi con Qualcuno salvi il Natale 2.

Non si aspetta il declino per uscire di scena, e in questo senso quello che vi stiamo riferendo ci fa piacere, ma per il resto ci dispiace immensamente. Se avete visto o avete intenzione di vedere su Netflix Qualcuno salvi il Natale 2, bene, sappiate che probabilmente sarà l'ultima volta che vedrete Kurt Russell sul grande schermo. L'interprete di tanti ruoli iconici (Jena Plissken in 1997: Fuga da New York per tutti), visto di recente anche nella parte dello stunt coordinator in C'era una volta a... Hollywood dell'amico Quentin Tarantino, avrebbe intenzione di ritirarsi dopo il secondo dei suoi film natalizi, in coppia con la compagna di una vita, Goldie Hawn. A raccontarlo, con queste parole, è Chris Columbus, che lo ha diretto:

"Kurt mi ha detto: "Voglio iniziare una nuova vita, e questo sarà il mio ultimo ruolo". E ha voluto continuare a farlo. Nel profondo della sua anima è molto legato a questo ruolo. Questo significa otto settimane a farsi crescere la barba, con poche infiorettature in più, lavorare sulla sceneggiatura ogni sera prima delle riprese. È un impegno intenso. E lui lo prende molto sul serio".

Ora, ci sembra strano che Yahoo, a cui Columbus ha rilasciato l'intervista, non gli abbia chiesto chiarimenti sulla faccenda che ha menzionato en passant, ovvero se Kurt Russell abbia veramente intenzione di fare di Babbo Natale il suo ultimo ruolo. Se così fosse, però, va anche considerato che l'attore - che ha 69 anni e dunque potrebbe continuare a recitare ancora per un bel po' - ha debuttato in televisione quando ne aveva 11, per cui sta sulle scene da quasi 60 anni e magari ha intenzione di concedersi una parte della vita lontana dal set. Oppure potrebbe essere una trovata pubblicitaria per far sì che tutti i suoi ammiratori guardino Qualcuno salvi il Natale 2, chissà. Qualcunque sia il caso: grazie di tutto, Kurt!