Kurt Russell sul remake di Grosso guaio a Chinatown e The Rock: "E' un brav'uomo, speriamo se la cavi"

Anche Kurt Russell esprime un'opinione sul remake / sequel di Grosso guaio a Chinatown, al quale come sappiamo sta lavorando Dwayne Johnson alias The Rock. Avevamo già letto l'opinione rabbiosa di John Carpenter sulla faccenda, questa volta lasciamo parlare il Jack di trent'anni fa, in un'intervista con USA Today. Russell ha colto anche l'occasione per chiarire quale fosse l'effettivo ruolo del suo personaggio, molto particolare in un film che definire sui generis è ancora oggi limitativo.

"Dico sempre la stessa cosa, cioè che devi fare un buon film. Io preferisco ancora Gli ammutinati del Bounty originale.[...]

Nessuno aveva mai fatto un protagonista che non si rendeva conto di non essere il protagonista. Si comporta come una spalla ma non lo sa. Non era mai stato fatto ed era difficile per lo studio capire come promuovere il film.[...]

Dwayne è un brav'uomo. Mi piace lavorare con lui, se lo farà spero che lui e la sua troupe riescano a inventarsi qualcosa che lo faccia funzionare".