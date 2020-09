Kung Fu Panda: il film da vedere e commentare insieme sabato 5 settembre con SimulWatch

News Cinema

Non giudicare mai dalle apparenze chi può essere un eroe è il messaggio di uno dei più amati film d'animazione: Kung Fu Panda. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 5 settembre alle 17.

La visione condivisa di sabato 5 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film d'animazione con un personaggio tra i più amati dal giovane pubblico. Kung Fu Panda è stato il film più visto al cinema in Italia nel 2008, seguendo il successo mondiale che lo ha portato ad incassare oltre 630 milioni di dollari. Realizzato dalla DreamWorks e presentato fuori concorso al Festival di Cannes, il film punta a richiamare le atmosfere della cultura cinese e la filosofia di vita legata all'arte marziale, con i suoi profondi significati. Ovviamente, tutto declinato in un film d'animazione originale e divertente per il giovane pubblico. Si possono scorgere diretti riferimenti a titoli come La tigre e il dragone, Hero, La foresta dei pugnali volanti e Kung Fusion.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Kung Fu Panda e commentarlo con gli amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 5 settembre alle 17.

Kung Fu Panda, diretto da Mark Osborne e John Stevenson, racconta le vicende di un panda intento a imparare l'arte del kung fu per salvare la Cina da una terribile minaccia. Il suo nome è Po (voce americana di Jack Black, italiana di Fabio Volo) ed è un pigro e imbranato panda gigante che lavora come cameriere nel ristorante di noodles del padre adottivo, il quale desidera fortemente che il figlio continui la tradizione di famiglia nel ristorante. Ma la vera passione di Po è il Kung Fu, un'arte che però non si addice a un panda goffo come lui.

Il destino di Po cambierà drasticamente quando, per una serie di fortunate coincidenze, il saggio maestro Oogway nomina tra lo stupore generale il panda gigante come il “prescelto”, destinato a diventare il Guerriero Dragone.



Kung Fu Panda: Trailer del film d'animazione sulla storia del panda Po e del suo amore per il Kung fu

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

