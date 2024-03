Kung Fu Panda 4, meditiamo quattro ore con Po... o almeno proviamoci!

News Cinema

La DreamWorks Animation ha pensato a tutto: mentre Kung Fu Panda 4 sbarca nei nostri cinema, Po vi presenta un video su YouTube di ben 4 ore, che potrete usare per meditare con lui. Ma concentratevi!

Kung Fu Panda 4 della DreamWorks Animation è già al cinema, così Po ha deciso di spingersi un po' oltre l'interpretazione di un film: dopotutto è un Guerriero Dragone e ha delle responsabiltà verso il mondo e anche verso di noi. In questo video per quattro ore ci propone una sana, rilassante meditazione, e non importa se come lui avremo dei problemi a mantenere la concentrazione. È normale, Po si segue anche perché è tutto fuorché un maestro perfetto... La voce nel video è di Jack Black, ma nella versione italiana del film al cinema è sempre Fabio Volo a interpretare il protagonista.





Kung Fu Panda 4, il ritorno di Po nel sequel animato