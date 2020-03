Kumail Nanjiani e sua moglie Emily Gordon hanno creato un podcast per intrattenere la gente costretta a casa dal COVID-19

News Cinema

Il podcast è disponibile su tutte le maggiori piattaforme.

I candidati all’Oscar Kumail Nanjiani e sua moglie Emily V. Gordon hanno deciso di iniziare un podcast intitolato Staying In With Emily & Kumail, al fine di alleviare lo stress di tutto coloro che sono costretti tra le mura domestiche a causa dell’epidemia di COVID-19. Si tratterà principalmente di una piacevole chiacchierata su come mantenersi in salute e possibilmente intrattenersi durante l’isolamento.

“Stiamo facendo il podcast a fini caritatevoli, così da aiutare coloro che stanno soffrendo in questo momento di triste quarantena. Si chiama Staying In with Emily & Kumail. Recensioni di film, televisione, giochi, consigli su come evitare il senso d’isolamento e creare la giusta quarantena. Insomma tutto il meglio! Un abbraccio, tutto verrà donato in carità alle associazioni che combattono l’epidemia di Coronavirus.” Questo il messaggio pubblicato da Kumail Nanjiani sul suo profilo Instagram per annunciare il podcast.

Staying In with Emily & Kumail è disponibile su Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Pocket Casts e tutte le altre più importanti piattaforme.

Nanjani e la Gordon hanno ottenuto la nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale di The Bick Sick, storia vera del loro incontro e della relazione nata durante la malattia di lei.