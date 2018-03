Kumail Nanjiani e Mark Ruffalo diretti da Pablo Larrain in The True American

Conosciuto come attore comico, il candidato all'Oscar per la sceneggiatura di The Big Sick, Kumail Nanjiani, si prepara ad affrontare un ruolo drammatico in The True American, diretto dal regista di Jackie, il cileno Pablo Larrain. Al suo fianco ci sarà Mark Ruffalo nel ruolo del cattivo, in un film che racconta la vera storia di un crimine d'odio razziale, avvenuta in America e che molti ricorderanno.

Tratto dal libro non fiction intitolato “The True American: Murder and Mercy in Texas”, il film ricostruisce una vicenda successa in Texas nei giorni successivi all'11 settembre 2001, quando un sedicente "vero americano" decise di prendersela per ritorsione con un immigrato mussulmano innocente, che, sopravvissuto, invoca ora clemenza verso il suo assalitore.

Se avete già sentito parlare di questo progetto è perché anche questo, come Triple Frontier, a un certo punto avrebbe dovuito essere diretto da Kathryn Bigelow, con Tom Hardy e Riz Ahmed come protagonisti. Bigelow resta a bordo come produttrice. Non si conosce ancora la data di inizio lavorazione del film.