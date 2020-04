Kubrick by Kubrick: il trailer del documentario sul regista di 2001, Arancia Meccanica e Barry Lyndon

News Cinema

Il film era previsto nel programma del Tribeca Film Festival, che è stato soppresso a causa della pandemia di Covid-19.

L'aura di mistica devozione che i cinefili hanno per Stanley Kubrick va spesso al di là dei suoi ovvi e innegabili meriti artistici. Qualcosa, nel cinema del regista e nel suo modo di essere così maniacale, e riservato, e tutto sommato poco prolifico, lo ha fatto diventare un vero e proprio mito, come dimostrano innumerevoli scritti su di lui, e altrettanti documentari sul suo cinema e la sua persona.

Tra questi ultimi ora andrà annoverato anche Kubrick by Kubrick, un film diretto da Grégory Monro che avrebbe dovuto far parte del programma del Tribeca Film Festival che è stato rimandato per via della pandemia di Covid-19, e di cui ora è disponibile il trailer.

Come suggerisce il titolo, la particolarità di questo film è il poter contare su numerose registrazioni audio con testimonianze dirette dello stesso Kubrick, notoriamente poco propenso alle interviste, nate da conversazioni che il regista ha avuto col critico francese Michel Ciment, storico direttore della rivista Positif, rivale diretta dei Cahiers du Cinéma. Sono presenti ovviamente anche interviste con collaboratori e familiari di Kubrick, con materiali privati mai visti prima.

