Kristen Wiig potrebbe ottenere il ruolo di Cheetah in Wonder Woman 2

Kristen Wiig potrebbe ottenere il ruolo di Cheetah, la più acerrima nemica di Wonder Woman nell'attesissimo sequel che arriverà nelle sale americane il 1 novembre 2019. Dopo qualche piccolo tentennamento iniziale, Patty Jenkins ha deciso di tornare dietro la macchina da presa anche per il secondo lungometraggio, che sta attualmente scrivendo insieme a Dave Callaham (The Expendables, Godzilla). Non si sa ancora bene chi produrrà Wonder Woman 2, dopo che Zack e Deborah Snyder hanno abbandonato la DC Films prima di concludere Justice League e la RatPac Entertainment di Brett Ratner sarà allontanata a causa degli scandali sessuali che hanno travolto quest'ultimo.

Il primo Wonder Woman è stato capace di sfondare il tetto dei quattrocento milioni di dollari guadagnati sul suolo americano e di ottenerne più del doppio a livello internazionale. Anche le critiche sono state molto positive, cosa ultimamente non accaduta troppo spesso ai cinecomic firmati Warner/DC...

Cheetah è apparsa per la prima volta nei fumetti di Wonder Woman nel 1943. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli comici, Kristen Wiig al cinema ha centrato il grande successo di Bridesmaids, che ha anche cosceneggiato, ma in seguito ha stentato a doppiare tale risultato, nonostante almeno un altro film di ottima fattura come The Secret Life of Walter Mitty, diretto da Ben Stiller.