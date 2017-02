Kristen Stewart sperimenta l'action-thriller con Underwater

Dopo qualche tempo passato a girare cinema d'autore - bisogna citare i film girati con Olivier Assayas, Ang Lee e Woody Allen ma soprattutto il bellissimo Certain Women di Kelly Reichardt - Kristen Stewart pare voler voltare completamente pagina e darsi all'action-thriller. L'attrice diventata star grazie alla saga di Twilight è infatti in trattative per interpretare come protagonista Underwater, che sarà prodotto dalla 20th Century Fox.

Le riprese del progetto inizieranno il prossimo mese a New Orleans. Al centro della vicenda un gruppo di ricercatori che, sorpresi nel fondo dell'Oceano da un terremoto che devasta la loro base, devono in qualche modo navigare le due miglia di profondità marina e riemergere in superficie per salvarsi. Alcuni descrivono il progetto come una versione subacquea di Armageddon.

Alla regia di Underwater troveremo Will Eubank, autore qualche tempo fa dell'interessante The Signal. La sceneggiatura è invece stata scritta da Brian Duffield.