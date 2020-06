Kristen Stewart, Sorrentino, Larrain e molti altri hanno diretto Homemade, una collezione di corti in quarantena per Netflix

News Cinema

Durante i giorni di chiusura forzata molti autori del mondo del cinema in tutte le latitudini, da Larrain a Sorrentino, dalla Stewart a Naomi Kawase, sono stati coinvolti per girare dei cortometraggi casalinghi Homemade per Netflix.

Mentre in molti ci mettevamo alla prova con lievito e farina, molti autori del cinema mondiale si sono cimentati con dei cortometraggi Homemade, come il titolo di uno specialissimo film collettivo per Netflix dedicato a un momento storico e difficile per il mondo intero. Pablo Larrain non manca, ma c’è anche la sua nuova musa nell'atteso Spencer, Kristen Stewart, che ha diretto il suo secondo corto per l’occasione. Non manca però anche il nostro Paolo Sorrentino, che si è prestato a girare un breve film originale in casa.

In totale sono 17 gli autori di quest’opera particolare, che sarà disponibile alla visione o separatamente (durano dai 5’ ai 7’) o come un vero lungometraggio unico. Il tema è ovvio: vivere in quarantena, ma è stato declinato in tanti modi davvero diversi. È prodotto da Lorenzo Mieli, che con Homemade battezza il nuovo marchio proprietà di Fremantle, The Apartment, dopo aver lasciato Wildside a Mario Gianani, insieme ai fratelli Larrain, Juan de Dios e Pablo, per la loro Fabula.

Oltre alla Stewart, da Los Angeles, che già si era cimentata dietro la macchina da presa nel corto Come Swim, nel 2017, un’altra attrice ha diretto uno dei corti, Maggie Gyllenhaal, dal suo lockdown in Vermont, prima di vederla alle prese con The Lost Daughter, adattamento del romanzo La figlia oscura di Elena Ferrante. Inieme a loro ci sono Ladj Ly, autore del premiato I miserabili, nelle sale italiane in questi giorni, Naomi Kawase, Nadine Labaki, Gurinder Chadha e molti altri.

“Per una volta nella nostra carriera non è stata una questione di soldi, agenzie, avvocati o la struttura di Hollywood”, ha dichiarato Juan de Dios Larrain a Variety, “è stata la semplice idea di veicolare un messaggio in una durata dai 5 ai 7 minuti, senza alcuna pressione, totalmente liberi. Abbiamo chiesto solo che fosse per tutti, non solo per il pubblico più adulto”. Il fratello Pablo ha sottolineato come “tutti stiamo condividendo una stessa circostanza in contesti differenti, ma molte cose ci accomunano, era questo il cuore di questa sfida che abbiamo affrontato.”

"Questo progetto è stato per noi una bella occasione per mandare un forte messaggio di unità e resilienza alla comunità creativa internazionale", ha dichiarato Lorenzo Mieli. "Voglio ringraziare Netflix e tutti i registi per aver raccolto questa sfida e aver dimostrato che, persino in tempi così difficili, è possibile intraprendere strade mai battute prima ed emozionanti". Secondo Paolo Sorrentino, Homemade "è stata una grande sfida per chi desidera narrare. Trovare nella propria casa, e senza nient’altro a disposizione una storia e dei personaggi mi ha fatto sentire come quando, da ragazzino, sognavo di fare questo lavoro".

Le indicazioni per i registi erano di utilizzare solo attrezzature che avevano a casa, e il risultato va dal frammento di una giornata lavorativa, come è il caso del film di Larrain, costruito intorno a una conversazione su Zoom, a riflessioni più narrative legate a questa circostanza davvero senza precedenti e storica. Una corsa contro il tempo, visto che il progetto è arrivato dai Larrain e Mieli sul tavolo di Netflix solo a marzo.

Homemade sarà disponibile sulla piattaforma il prossimo 30 giugno, e una donazione in onore di ogni regista è stata fatta dal Fondo Globale di Netlflix a organizzazioni e non -profit di terze parti che stanno fornendo supporto emergenziale alle maestranze dell’industria televisiva e cinematografica colpite dalla crisi.

Ecco tutti i corti presenti

Ladj Ly (I Miserabili) - corto filmato a Clichy Montfermeil (Francia)

Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza, The New Pope) - corto girato a Roma (Italia)

Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) - corto girato a Los Angeles, (USA)

Pablo Larraín (El Club, Jackie) - corto girato a Santiago (Cile)

Rungano Nyoni (Kuuntele, I am not a witch) - corto girato a Lisbona (Portogallo)

Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) - corto girato a Mexico City (Messico)

Sebastian Schipper (Victoria, Roads) - corto filmato a Berlino (Germania)

Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) - corto girato a Nara (Giappone)

David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) - corto filmato a Glasgow (Scozia)

Maggie Gyllenhaal - (Lontano da qui / The Honourable Woman) corto girato in Vermont (USA)

Nadine Labaki & Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) - corto filmato a Beirut (Libano)

Antonio Campos (The Devil All The Time) - corto filmato a Springs, New York City (USA)

Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) - corto girato a San Sebastián del Oeste, Jalisco (Messico)

Kristen Stewart - (Clouds of Sils Maria / Come Swim) corto filmato a Los Angeles (USA)

Gurinder Chadha (Sognando Beckham; Blinded by the light - Travolto dalla musica) - corto filmato a Londra (UK)

Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) - corto filmato a Santiago (Cile)

Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) - corto filmato a Los Angeles (USA)