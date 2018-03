Kristen Stewart sarà l'icona della Nouvelle Vague Jean Seberg in Against All Enemies

Agli spettatori più giovani, il nome di Jean Seberg purtroppo dirà poco o niente. Nata in America ma diventata famosa in Francia per il suo ruolo in Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, questa infelice diva dai capelli corti e dall'aspetto moderno fu l'icona della cosiddetta Nouvelle Vague e maestra di stile e di moda. Nonostante una carriera di successo, in privato l'attrice soffriva di gravi crisi depressive e si suicidò a soli 40 anni.

A interpretarla in un biopic con venature thriller, Against All Enemies, sarà Kristen Stewart, diretta dal regista Benedict Andrews, autore di Una, inedito nelle nostre sale. Il film si concentra sul periodo in cui Seberg, di cui erano note le simpatie per il movimento delle Pantere Nere, venne messa, come molti altri attori "radicali", sotto sorveglianza dall'FBI.

Al fianco di Stewart in un film che si preannuncia molto interessante ci saranno Jack O’Connell, Anthony Mackie, Margaret Qualley e Colm Meaney. La sceneggiatura è opera di Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, autori tra l'altro della sceneggiatura di Race - Il colore della vittoria.