Kristen Stewart reciterà nella dramedy Happiest Season

Kristen Stewart è in trattative molto avanzate per ottenere il ruolo di protagonista nel nuovo film della TriStar Pictures intitolato Happiest Season. La sceneggiatura è stata scritta da Mary Holland (Animals) insieme all’attrice Clea DuVall (Veep); il progetto verrà diretto da quest’ultima, segnando così il suo esordio dietro la macchina da presa.

La trama di quella che dovrebbe essere una cosiddetta dramedy vede una giovane donna che si prepara a chiedere alla sua fidanzata di sposarla durante l’annuale festa di famiglia di quest’ultima. Il problema però è che l’altra non ha ancora dichiarato la sua omosessualità ai genitori di vedute ancora piuttosto conservatrici sulla faccenda.

Ricordata soprattutto per la saga teen-horror di Twilight, Kristen Stewart in carriera ha però già interpretato film di livello come Personal Shopper di Olivier Assayas e soprattutto il bellissimo Certain Women, ultima fatica di Kelly Reichardt. Tra i suoi prossimi progetti figurano il nuovo reboot di Charlie’s Angels e Underwater, action-thriller in cui reciterà con John Gallagher Jr.