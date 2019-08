Kristen Stewart nel primo trailer di Underwater, thriller sottomarino diretto da William Eubank

News Cinema

L'attrice sfoggia i capelli corti e biondi che vedremo anche tra pochi giorni nel Seberg che verrà presentato al Festival di Venezia.

Ancora pochi giorni, poco più di una settimana, e la vedremo percorrere il tappeto rosso del Festival di Venezia 2019, dove verrà presentato Seberg, il film biografico su Jean Seberg che la vede protagonista. Intanto, per i fan di Kristen Stewart, ecco qui un trailer fresco fresco nel quale l'attrice americana sfoggia lo stesso capello corto e biondo che avrà nel biopic sull'icona della Nouvelle Vague.

Il trailer è quello di Underwater, un thriller - va da sé - sottomarino che vede la Stewart protagonista assieme a T.J. Miller, Vincent Cassel, John Gallagher Jr., Jessica Henwick, Mamoudou Athie e Gunner Wright, e che è diretto da William Eubank, quello che nel 2014 aveva diretto il fantascientifico The Signal.

Previsto nelle sale americane per il 10 gennaio del prossimo anno, e targato 20th Century Fox, Underwater racconta la storia di un gruppo di ricercatori in una base sottomarina, situata sul fondo dell'oceano a sette miglia di profondità. Lì, in seguito a un terremoto, strane cose iniziano ad accadere: segnale che qualcosa di ignoto e minaccioso è pronto ad attaccare questi intrusi del mondo sommerso: