Kristen Stewart e Viggo Mortensen per Crimes of the Future di David Cronenberg!

Viggo Mortensen torna a lavorare per la quarta volta con David Cronenberg in Crimes of the Future. Con lui ci sarà Kristen Stewart. La trama e gli altri membri del cast.

L'arcano è sciolto: pochissimi giorni dopo l'attesa notizia del ritorno alla regia di David Cronenberg con Crimes of the Future, sappiamo che è proprio quello il progetto a cui un suo fedelissimo, Viggo Mortensen, aveva ripetutamente accennato, e che al suo fianco ci sarà Kristen Stewart! Per Mortensen è la quarta volta con Cronenberg dopo A History of Violence, La promessa dell'assassino e A Dangerous Method.

Ma si sa di più anche sulla trama.

Il film (che fa a questo punto solo marginalmente riferimento al mediometraggio omonimo girato dal regista canadese nel 1970) ha al centro un popolare artista la cui performance consiste nel far crescere nuovi organi sul suo corpo. La storia è ambientata, in un lontano futuro in cui gli esseri umani si sono evoluti "oltre il loro stato naturale e in una metamorfosi, alterando il loro corredo biologico". In questo contesto, l'artista Saul Tenser è un virtuoso di quella che viene chiamata "Accelerate Evolution Syndrome", e la rimozione degli organi che fa crescere sul suo corpo dà vita a un nuovo tipo di seguito, che richiama su di lui l'attenzione del governo.

Se non è una storia da Cronenberg degli esordi questa, non sapremmo cos'altro possa essere, e da ammiratori, da sempre, del suo "orrore biologico", siamo felicissimi di questo suo ritorno alle origini. Il regista ha dichiarato in proposito "Non ho ancora finito col futuro".

Oltre a Mortensen e a Stewart nel cast ci sono anche Léa Seydoux e Scott Speedman. Le riprese si svolgeranno questa estate in Grecia, una novità anche questa ambientazione europea per un regista che non ha mai amato allontanarsi dal Canada. Al suo fianco si saranno alcuni collaboratori di sempre tra cui la scenografa Carol Spier e il compositore premio Oscar Howard Shore.