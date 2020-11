Kristen Stewart e Mackenzie Davis coppia gay in difficoltà nel trailer della commedia natalizia Happiest Season

News Cinema

Nel trailer della commedia romantica natalizia Happiest Season, Kristen Stewart e Mackenzie Davis sono due donne fidanzate tra di loro e impegnate in una cena che porterà a galla molti nodi irrisolti. Dirige l'attrice Clea DuVall al suo debutto dietro la macchina da presa.

Dopo Twlight, Kristen Stewart ha fatto il possibile per differenziare i suoi ruoli al cinema e dimostrare le sue capacità, man mano che si allontanava da quel periodo della sua vita e della sua carriera. Ora la troviamo protagonista di una divertente commedia romantica targata Hulu, dove è una donna molto innamorata della sua compagna, interpretata da Mackenzie Davis, che pensa di chiederle di sposarla. Il problema è che quando va a trascorrere le feste di Natale dalla famiglia di lei, scopre che in realtà la fidanzata non ha mai detto loro di essere gay. Il film si intitola Happiest Season e ne è appena uscito il trailer.

A dirigere Happiest Season è l'attrice Clea DuVall, al suo debutto dietro la macchina da presa, che l'ha anche scritto assieme a Mary Holland. Entrambe interpretano dei ruoli nel film, che ha nel cast anche Alison Brie, Aubrey Plaza, Dan Levy, Victor Garber e Mary Steenburgen.

Questa la trama ufficiale del film, che verrà presentato in America da Hulu per Thanksgiving, il 25 novembre:

Incontrare per la prima volta la famiglia della tua ragazza può essere difficile. Prepararsi a fare la proposta di matrimonio durante la sua cena natalizia con la famiglia - finché non scopri che loro non sanno nemmeno che lei è gay - può essere ancora più difficile. Quando Abby (Kristen Stewart) apprende che Harper (Mackenzie Davis) ha tenuto nascosta la loro relazione alla sua famiglia, inizia a farsi domande sulla ragazza che pensava di conoscere. Happiest Season è una commedia romantica natalizia che cattura in modo esilarante la gamma di emozioni connesse al desiderio di essere accettati dalla propria famiglia, di essere sinceri con se stessi e a cercare di non rovinare il Natale.