Kristen Stewart e la tenera dichiarazione d'amore della fidanzata per il suo compleanno

Domenica Kristen Stewart ha compiuto 33 anni e la sua compagna ha condiviso su Instagram un tenero messaggio d'amore per farle gli auguri.

Domenica 9 aprile Kristen Stewart ha compiuto 33 anni e le sono arrivati degli auguri molto speciali. La protagonista di Twilight, passata poi al cinema impegnato e oggi attrice preferita di molti registi di talento, da più di tre anni divide la propria vita con la sceneggiatrice Dylan Meyer e la loro storia va a gonfie vele, tanto che la donna ha deciso di festeggiare pubblicamente per la seconda volta il compleanno della compagna su IG con una vera e propria dichiarazione d'amore.

Le parole di Dylan Meyer per Kristen Stewart

Nel suo messaggio per la fidanzata, sotto una foto informale di lei, Dylan Meyer elenca tutte le cose, alimentari e non, che ama alla follia, ma sempre meno di quanto ami Kristen Stewart.

Auguri al mio gamberetto preferito nel giorno del suo compleanno! (ndr: Shrimp era anche il soprannome di una celebre e magrissima top model inglese, Jean Shrimpton). Tesoro, ti amo più di tutte le sfumature di verde, più di tutte le fasi della luna, di tutti i gatti di Los Angeles. Ti amo più di Hong Kong Express, o di "Already Dead" di Denis Johnson, o della pura potenza degli Stooges. Ti amo più di una pizza da Domino's quando sei fatta, di un taco al pesce di Ricky quando hai il doposbronza, e PERFINO più di un piatto di alette di pollo - bollenti e super croccanti - di Rustic, che sono proprio la vetta della mia capacità d'amore. Alcuni potrebbero dire che è troppo amore ma io dico che quelle persone sono noiose. Esagerate o sparite! Buon compleanno dude, ti amo tantissimo.

Kristen Stewart e Dylan Meyer sono coetanee, 35 anni, e si sono viste insieme per la prima volta nell'agosto del 2019, quando furono paparazzate mentre si baciavano a New York. Si erano conosciute sul set di un film sette anni fa e sono uscite ufficialmente come coppia, sempre su Instagram, nell'ottobre del 2019, quando Meyer postò una foto in bianco e nero di lei e Stewart che si baciavano. Il loro sembra proprio un grande amore.