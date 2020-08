Kraven the Hunter: sarà JC Chandor a dirigere lo spin-off sul cattivo di Spider-Man

News Cinema

Sarà JC Chandor a dirigere il nuovo capitolo della saga di Spider-Man, uno spin-off dedicato al villain Kraven the Hunter.

Dopo una pausa di riflessione e di quarantena, mentre anche negli Stati Uniti molti cinema sono chiusi per la pandemia, si torna a parlare dei prossimi progetti dall’universo cinecomic. Sarà JC Chandor a sviluppare e dirigere Kraven the Hunter, uno spin-off di Sony Pictures di Spider-Man dedicato a uno dei suoi cattivi più iconici. Sarà il prossimo progetto del filone Sony dedicato alla Marvel, con una sceneggiatura che è stata affidata a Richard Wenk (The Equalizer).

Di natali nobili nella sua patria russa, Sergei Kravinoff, meglio noto come Kraven the Hunter, è un cacciatore ossessionato e spietato, presentato per la prima volta ai lettori del fumetto di Spider-Man nel n.15 del 1964 di The Amazing Spider-Man. La specialità di Kravinoff è diventata sempre di più, negli anni, quella di far fuori animali di dimensioni considerevoli con le mani nude. Non solo, come ogni suopereroe che si rispetti è stato un azzardo a donargli poteri speciali: l’incontro con il voodoo e il dottor Calypso, sotto forma di una tisana di erbe che gli ha donato grande forza, velocità e acutizzato i sensi. Non solo, lo ha reso capace di vivere molto più a lungo, con una bella iniezione di salute e vitalità.