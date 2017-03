Kong Skull Island primo al boxoffice italiano del weekend

Kong: Skull Island debutta al primo posto nel boxoffice italiano del weekend: il blockbuster catastrofico che rilancia il sempiterno "mostro" cinematografico è partito con 1.445.000 euro e media per sala di 3.000 (su 479 copie): considerando risultato assoluto e relativo di questo primo posto, ancora una volta la generale scarsa affluenza in sala per tutti i film denuncia l'assenza di opere recepite come veri "eventi" (traino indispensabile, specialmente in questo periodo dell'anno).

Logan, epocale commiato di Wolverine - Hugh Jackman, scende dalla prima alla seconda posizione, portando a casa questa settimana un altro 1.040.000 euro e raggiungendo perciò i 4.050.000 di totale: se pensiamo però che è uno dei rarissimi cinecomic vietati ai minori di 14 anni, un esito italiano di questo tipo non è da prendere sottogamba, e il film tiene con una media di 2.700 euro e 387 sale.

New entry al terzo posto: è Il diritto di contare, commedia brillante di Theodore Melfi sulle tre donne di colore che lavorarono alla NASA nel 1961, fondamentali per la prima missione di John Glenn. Candidato a tre premi Oscar, parte con 830.000 euro, calcolando cinque giorni a disposizione rispetto ai debuttanti concorrenti.

Quarta posizione per un altro esordio, quello della nostrana commedia Questione di Karma con Fabio De Luigi ed Elio Germano, reincarnazione del papà del primo: il lungometraggio di Edoardo Falcone comincia con 465.000 euro e una media di 1.400 euro per 330 sale (senza passaparola potrebbe non tenere).

Cade dal secondo al quinto posto il duetto Marco Giallini - Alessandro Gassman di Beata Ignoranza: il pubblico continua a riflettere sul dilemma "deriva social oppure no?", mentre il film porta a casa altri 465.000 euro e totalizza finora 3.400.000.

